tmw Dopo Ribery e Caceres un altro big per la Fiorentina? Contatto per Vertonghen

Un altro big per la Fiorentina a parametro zero, quest'estate? Il nome caldo sul taccuino degli uomini mercato viola, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe quello di Jan Vertonghen. Il trentatreenne lascia il Tottenham Hotspur col contratto in scadenza e col suo entourage sta cercando una nuova avventura. Sembra aver messo con forza il mirino sull'Italia e secondo fonti belghe, avrebbe già parlato sia con la Roma che con l'Inter per capire che progetto sportivo potrebbe prospettarglisi in giallorosso o in nerazzurro. Poi la Fiorentina: il giocatore e la famiglia sono già stati a Firenze e sono innamorati della città. Il progetto di Commisso lo intriga e per lui potrebbe prospettarsi un'eventuale avventura da protagonista. Vertonghen aspetta l'Italia e poter essere un potenziale titolarissimo in viola lo attira non poco. Contatti in corso da tempo, adesso con la stagione finita le parti potrebbero cercare un nuovo e importante avvicinamento.