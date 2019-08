Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

Non passa giorno in cui Edin Dzeko non spinga per andare all'Inter. La Roma ne ha preso atto e oggi con il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi ha incontrato l'intermediario del bosniaco, Silvano Martina (negli ultimi giorni spesso a colloquio con Marotta e Ausilio). Incontro nel quale l'agente ha ribadito il desiderio dei nerazzurri di portare quanto prima Edin a Milano. Per i giallorossi resta il nodo sostituto: difficile sedersi attorno a un tavolo per chiudere se prima a Trigoria non avranno trovato un nuovo attaccante all'altezza dell'ex Wolfsburg. Da viale della Liberazione filtra ottimismo perché l'affare possa andare in porto a stretto giro. Intanto domenica, nel pre Roma-Real Madrid, è prevista la presentazione ufficiale del club capitolino. Prossima settimana, potrebbe essere quella giusta per compiere finalmente il passo definitivo.