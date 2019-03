Fonte: Dal nostro inviato, Dimitri Conti

Il portiere dell'Empoli Bartlomiej Dragowski ha commentato in zona mista la vittoria col Frosinone. Questo quanto raccolto da TMW: "Questa partita non valeva solo tre punti, ne valeva molti di più. Gli scontri diretti sono molto importanti e oggi dovevamo vincere. Mancano però ancora tante gare e dobbiamo continuare a fare punti. Abbiamo fatto una grande prestazione, anche se avremmo dovuto chiuderla prima".

Sul possibile ritorno alla Fiorentina in estate: "Prima di tutto devo salvarmi con l'Empoli. Per me è importante giocare, sono molto contento di avere spazio e continuità. Oggi sono dell'Empoli e penso solo agli azzurri, non voglio pensare a nient'altro".

Su Andreazzoli: "Abbiamo fatto solo quattro allenamenti con lui, ma oggi abbiamo dimostrato che siamo forti. Non lo conoscevo, mi sembra una brava persona. Ci aiuterà tutti a crescere".