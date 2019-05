TMW - Empoli, il Brescia su Caputo. Ci pensa anche il Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia si muove già per la prossima stagione di Serie A. Il sogno è Mario Balotelli, ma l'ingaggio da cinque milioni a stagione può essere un ostacolo tangibile per un suo ritorno in Lombardia. Così l'idea è quella di ricomporre la coppia Caputo-Donnarumma che, un anno fa, ha fatto faville a Empoli. Il giocatore andrà via dalla Toscana in caso di retrocessione, con il Parma che ha già manifestato interesse nelle scorse settimane, poiché alle prese con l'addio di Roberto Inglese (che sarà di ritorno a Napoli).