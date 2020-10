tmw Faggiano e il focolaio Genoa: "Non è stato facile. Maran sta facendo i salti mortali"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, parla anche del periodo difficile legato al focolaio Covid scoppiato all'interno del club: "Tanti calciatori che non potevano avere contatti con l’esterno. Non è stato facile. Devo fare un plauso a tutta la società, al dottore Gatto e al team manager. Le partite sono tutte complicate. In Serie A appena sbagli paghi. Siamo distratti da queste situazioni, positivi, negativi, debolmente positivi. Maran sta facendo i salti mortali”.

Allargamento liste: un’idea per contrastare i problemi del Covid?

“Abbiamo qualche giocatore fuori lista. Ma se ne mancano diciotto due posti in più cambiano poco. Durante il mercato qualche '98-'99 ho preferito tenerlo almeno per gli allenamenti proprio per ovviare al rischio che stavamo correndo”.