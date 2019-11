© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina ha analizzato così in zona mista il ko subito contro il Lecce: "La sconfitta di oggi è stata differente, i ragazzi ce l'hanno messa tutta, hanno lottato. Io sono con loro, se criticate qualcuno fatelo con me. Esonero? Non ci sono novità, mi dispiace per Ribery infortunato così come Chiesa: questa è la situazione. Oggi abbiamo giocato bene. Che spiegazione mi do? Lasciamo stare le scorse partite, abbiamo fatto progressi, la squadra mi è piaciuta. Alla gente dico di dare le colpe a me, pensiamo a martedì che c'è un'altra partita. Fiducia in Montella? Ho già detto che devo guardare ogni partita e come si arriva al risultato, non è giusto fischiare i ragazzi, devono fischiare me. La classifica è brutta, ma questa è la vita. Ribery? Domani ne sapremo di più. Ritiro? In Italia si fa in un modo, ma io faccio diversamente: non possiamo essere sempre in alto, proteggo la squadra anche quando è in basso in classifica. Rinforzi a gennaio? Ho parlato con tutti, giocatori, allenatore, Pradè e Barone... Comunque può darsi. Vedremo che succederà".