© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' arrivato il sorpasso, la firma l'ha messa Sofyan Amrabat. Perché il marocchino, tra le grandi rivelazioni di questo campionato, sembra aver messo la fiche per il suo futuro sul viola. In settimana è previsto un incontro con la dirigenza e con la proprietà gigliata, già nei primi giorni della settimana. La Fiorentina ha offerto finora 15 milioni per prendere il giocatore dell'Hellas Verona, poco meno della cifra offerta dal Napoli. Gli scaligeri hanno fatto sapere che a 17-18, coi bonus, si chiude. E Amrabat, che col Napoli è in stallo totale per clausola dal secondo anno e durata del contratto, ha dato il placet al progetto viola di Commisso per l'estate.