tmw Fiorentina e Torino, nuovo nome dall'Inghilterra. Piace l'olandese Danjuma

Arnaut Danjuma nuovo obiettivo di due club di Serie A: l'olandese classe 1997 lascerà il Bournemouth dopo la retrocessione in seconda divisione dei Cherries e sulle sue tracce si sono messe diverse squadre italiane, in particolare Torino e Fiorentina. Si tratta di un'ala sinistra che ad inizio carriera era considerato uno dei gioielli più luminosi del panorama olandese, ma in Inghilterra le cose non sono andate bene e potrebbe essere un'occasione molto interessante per il mercato dei club nostrani.