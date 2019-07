Fonte: dal nostro inviato a Moena, Pietro Lazzerini

La Fiorentina di appresta a scendere in campo per il primo test stagionale, nel ritiro di Moena, contro una rappresentativa della Val di Fassa. Da pochi minuti, nella Fata delle Dolomiti, sono arrivati anche Joe Barone, braccio destro del patron viola Rocco Commisso, e Dario Dainelli, da oggi rientrato in società con il ruolo di Supervisore dell'Area Tecnica