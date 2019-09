TMW - Fiorentina, Lirola: "Otterremo tante vittorie in questa stagione"

Fonte: dal nostro inviato Tommaso Bonan

Pol Lirola, terzino della Fiorentina, si è così espresso in zona mista riguardo alla vittoria di questa sera sulla Samp per 2-1: "Lo so che il successo mancava da tempo, Firenze meritava i tre punti. Ma ne otterremo tante altre quest'anno. Brividi nel finale? Non c'era più ritmo, un episodio ha messo gli avversari di nuovo in partita, ma siamo stati bravi a non farci sorprendere come contro l'Atalanta. Io in crescita? Sì, forse è difficile per un ragazzo giovane come me cambiare squadra dopo tre anni, ma ora mi sento più integrato nel gruppo e sto arrivando al mio livello fisico al 100%. Posizione più avanzata? Il mister mi chiede di stare alto e di puntare i loro esterni bassi per Franck (Ribery, ndr). Mi piace e spero anche di cominciare a fare gol e assist. Ribery? E' davvero un mostro: come persona è un 10, e come calciatore ha molta più qualità di tutti gli altri compagni. Ci dà tanti consigli ed è un piacere averlo con noi".