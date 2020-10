tmw Fiorentina-Milik, continua la fase di stallo: non c'è intesa tra formula e cifre, il punto

La Fiorentina punta Arkadiusz Milik ma al momento l'accordo non è vicino. E il tempo stringe. Il contratto del polacco è in scadenza nel 2021 e non c'è intesa sulla formula tra viola e Napoli. Inoltre, per andare in prestito, il giocatore dovrebbe rinnovare e adesso è in Polonia con la Nazionale. Tecnicamente è un affare difficile, anche se i contatti con tutta la dirigenza, anche direttamente col calciatore, vanno avanti. Per adesso Milik non ha accettato la destinazione, teoricamente i tempi sono stretti per completare tutto l'iter. E la ricerca della punta per i viola prosegue, nonostante un ingaggio importante che potrebbero mettere sul piatto del polacco. Ma la formula e la cifra del riscatto in estate col Napoli continuano a non combaciare con le richieste di De Laurentiis.