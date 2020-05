tmw Fiorentina, oltre a Paquetà: sarà fatto un tentativo forte per Rodrigo De Paul

La Fiorentina vuole creare una squadra di alto livello per la prossima stagione. Così oltre a Lucas Paquetà, mezz'ala brasiliana in uscita dal Milan, i viola punteranno un altro calciatore del nostro campionato. Si tratta di Rodrigo De Paul, nella scorsa stagione finito in cima alla lista dei desideri ma bloccato a causa delle richieste dell'Udinese, ben oltre i 30 milioni di euro.

NUOVO TENTATIVO - I contatti non si sono mai esauriti e l'idea è quella di avere un tandem sudamericano, sia con il brasiliano che con l'argentino. Da capire la formula per Paquetà, meno quella per De Paul: la richiesta dell'Udinese si aggira intorno ai 35 milioni, la sensazione è che ci possa essere, stavolta, un minimo di sconto per chiudere a 30. Tutto soggetto alla situazione Covid, ma l'ex Valencia è tra i primi nomi della lista di Pradè.