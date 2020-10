tmw Fiorentina, pista Milik sempre più complicata: nessun passo avanti in queste ore

Sempre più complicata la trattativa per Arek Milik alla Fiorentina. Gli ultimi contatti non hanno portato a passi avanti. Il giocatore è in Polonia e non sono arrivate chiamate al Napoli per il rinnovo, formale, che servirebbe per andare oltre al prestito secco. La Fiorentina non inserisce l'obbligo a 25 milioni chiesto dagli azzurri per la cessione, formule e cifre non collimano. E anche da parte dell'attaccante polacco non è ancora arrivato il sì ai viola.