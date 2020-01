Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un solo nome per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club viola sta infatti provando a convincere il Sassuolo a cedere Alfred Duncan, vero obiettivo dei viola per questo mercato di gennaio. Il club emiliano continua comunque a fare resistenza e in caso di altri no da parte dei neroverdi non ci sono al momento alternative.