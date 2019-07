TMW - Fiorentina, si rivede Veretout ma Barone è a Milano per cederlo

Fonte: Dal nostro inviato a Moena

Dopo quattro giorni si rivede in campo a Moena anche Jordan Veretout, centrocampista in uscita dalla Fiorentina che ha lavorato a parte però tornando a correre sul terreno di gioco. Oggi dovrebbe essere una giornata importante per il suo futuro, con Joe Barone, braccio destro di Commisso e uomo mercato insieme a Pradè, che stamani presto ha lasciato il Trentino per tornare a Milano presumibilmente per portare avanti la trattativa per la sua cessione. L'idea della Fiorentina è quella di non convocarlo per la tournée negli USA e addirittura di provare a cederlo prima del weekend. La Roma è la squadra più accreditata perché pronta ad avanzare un'offerta solo cash e senza contropartite, mentre il Milan osserva da vicino pronta a inserirsi ma solo con una proposta comprensiva del cartellino di Biglia.