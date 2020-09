tmw Firpo-Atalanta, trattativa che va avanti. Valutazioni sullo stipendio

L'Atalanta ha messo nel mirino Junior Firpo e la trattativa, negli ultimi giorni, sta andando avanti in maniera spedita. Perché se è vero che il giocatore a inizio mercato avrebbe accettato solamente Juventus e Inter, ora i bergamaschi sono più di una opzione, tanto che l'agente arriverà in Italia nelle prossime ore per capire quali saranno davvero le alternative per il giocatore. L'Inter è ferma, la Juventus oggi ha giocato con Frabotta titolare, l'Atalanta sta cercando di andare avanti e chiudere.

STIPENDIO DA VALUTARE - Attualmente Junior Firpo percepisce 1,4 milioni di euro e, con i bonus, arriva intorno agli 1,7 che percepirebbe Miranchuk a Bergamo. L'idea dell'Atalanta è di abbassare la parte fissa - intorno agli 1,2 - per poi arrivare eventualmente anche sopra lo stipendio massimo, ma centrando tutti gli obiettivi. I Percassi non vogliono speculare sull'ingaggio, ma vogliono che Firpo sia un acquisto di alto livello per migliorare ulteriormente la squadra. La trattativa non è chiusa, ma ci sono buone possibilità che si trovi un accordo nelle prossime ore. E Gosens? Da monitorare, perché la Juventus potrebbe fare un affondo, sebbene al momento non ci sia trattativa.