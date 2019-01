TMW - Flamengo, Gabigol a un passo. E c’è il sogno Miranda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriel Barbosa, noto come Gabigol, è a un passo dal ritorno in Brasile. Scaduto il prestito al Santos, ieri sera il contatto decisivo per chiudere il passaggio del ragazzo al Flamengo. Non è finita: il club rubronegro, infatti, cerca un difensore. Dedè del Cruzeiro è il primo nome ma la nuova dirigenza della società brasiliana ha un sogno: riportare in patria Miranda. E i contatti con Inter ed entourage sono già partiti.