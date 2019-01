TMW - Flamengo-Gabigol, prestito gratuito. Brasiliani pagheranno ingaggio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Arrivano dettagli sull'accordo tra Gabigol e il Flamengo. Secondo quel che rimbalza dalla sede della società rubionegra, la punta potrebbe essere tra il pomeriggio di domani e la mattinata di giovedì in città per le visite mediche. Prestito gratuito da parte dell'Inter, lo stipendio sarà pagato totalmente dal Flamengo (oltre 3 milioni di euro) che sta valutando se poi portarlo direttamente in America.