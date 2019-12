TMW - Frongia: “Stadio Roma? Volontà comune di chiudere la convenzione”

Fonte: Dal nostro inviato a Roma, Dario Marchetti

Presentata all’Happio di Roma la maratona competitiva e non del 31 dicembre “We Run Rome”. Presenti all’evento l’arbitro di calcio GianPaolo Calvarese e Daniele Frongia. L’Assessore allo Sport della Capitale ha rilasciato le seguenti battute a margine dell’evento:

"È una grande festa per Roma, il modo migliore per concludere l’anno. Ci saranno grandi iniziative per l'Europeo, molte anche sul lato culturale e sociale, punteremo anche sulle periferie, non solo sul centro. È stato fatto tanto lavoro, non senza qualche difficoltà. Ora siamo nei mesi finali, andremo avanti nella realizzazione della fan zone nel cuore di Roma. Negli ultimi anni la richiesta di realizzare a Roma grandi eventi sportivi sta crescendo, abbiamo vinto delle candidature e altre proveremo a vincerle, dal nuoto all’atletica, la Formula E e l’equitazione".

Sullo Stadio della Roma: conferma il possibile annuncio della Raggi entro Natale?

"Confermo che da 3 anni non seguo più il dossier dello stadio, l'unica informazione che posso dare è che il gruppo di lavoro e gli incontri tra le parti vanno avanti. Mi auspico una conclusione positiva in tempi contenuti, poi ci sarà il passaggio in Assemblea Capitolina e in Regione Lazio, è importante chiedere anche ai consiglieri e al presidente della Regione cosa ne pensa".

I tifosi della Roma possono aspettarsi un regalo?

"Non sono in grado di rispondere, non so quando si potrà arrivare alla convenzione".

Si respira un’aria diversa?

"Io so solo degli incontri e la volontà comune di chiudere la convenzione, resto ottimista sull’opera"

L'ingresso di Vitek può cambiare qualcosa in positivo?

"Non sono a conoscenza degli accordi tra privati e non credo possano interferire su un iter amministrativo già avviato, la conferenza dei servizi è stata chiusa un anno fa. E’ una questione tra privati che non riguarda in prima battuta il Comune".

Da tifoso, l’idea che la Roma sia appetibile sul mercato come la vede?

"Anche su questo non posso dare un contributo alla discussione, se non da tifoso da bar. Qualsiasi investimento serio deve essere visto bene anche dalla tifoseria".