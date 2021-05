Stadio Roma, l'assessore Frongia: "La proposta per nuove aree spetta ai Friedkin"

vedi letture

L’arrivo di José Mourinho fa crescere il fermento attorno alla Roma dei Friedkin, attesi ora dall’accelerata sul tema stadio, dopo il sostanziale abbandono del progetto Tor Di Valle portato avanti dalla precedente proprietà. “Il tema stadio è molto importante, seguito anche in prima persona dalla sindaca Raggi - dice a Nsl Radio l’assessore allo Sport e ai Grandi eventi di Roma Capitale, Daniele Frongia - non ho elementi nuovi sul progetto nuovo stadio della Roma Tor di Valle. Per quanto riguarda la possibilità di cercare nuove aree, non lo dico io, ma la legge: quando ci sono proposte da fare per nuove opere è il privato che individua l'area sulla quale poi presenta un progetto. Non è il comune che va alla ricerca dell’area, è il privato che lo fa e poi formula una proposta. Questo è l’iter previsto dalla normativa”.

Cosa pensa della possibilità di coinvolgere Mourinho come figura per rilanciare lo sport romano?

"Chi non lo vorrebbe? È l’uomo del momento, un grandissimo colpo. Intanto pensiamo al suo insediamento e alla sua squadra, abbiamo letto nomi interessanti che potrebbero accompagnarlo in questa avventura, alcuni legatissimi alla Roma. Aspettiamo il loro arrivo e ne riparliamo volentieri”.