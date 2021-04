tmw Frongia (Commissario Euro 2020 di Roma): "Mai avuti dubbi, a breve le info sulla fan zone"

vedi letture

L'accelerata decisiva nella notte tra lunedì e martedì, quando l'intervento di Mario Draghi ha sciolto ogni dubbio. E spazzato via le tante preoccupazioni dei giorni precedenti. Il Premier italiano è sceso in campo accanto alla Figc per garantire l'apertura parziale dell'Olimpico (25%) a giugno, salvando così Euro 2020 a Roma."La notizia di ieri è davvero una ventata di ottimismo e di energia che ci voleva", ha commentato a TuttoMercatoWeb.com Daniele Frongia, Assessore allo Sport di Roma e Commissario Straordinario Uefa Euro 2020 di Roma Capitale. "Come Città stiamo lavorando oramai da anni per la realizzazione degli Europei e, dal canto mio, non ho mai preso realmente in considerazione la possibilità che ci venissero tolti, certi della fiducia da sempre espressa dalla Uefa. Ora non posso che ringraziare nuovamente il Governo, e in particolar modo il Sottosegretario Vezzali, per la sensibilità dimostrata nel venire incontro alle esigenze della Uefa. Di concerto con la Figc, il Coni, Sport e Salute e tutti gli altri attori coinvolti nella realizzazione degli Euro2020 - ha aggiunto Frongia - andremo ora avanti con l'organizzazione, a breve daremo tutti i dettagli sia operativi ma anche sulla Fan-zone che verrà realizzata, un vero fiore all'occhiello come solo la Capitale d'Italia poteva offrire".