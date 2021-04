Frongia (Commissario Euro 2020 di Roma): "Superlega? Il calcio non può essere elitario"

vedi letture

Il trofeo dell'Europeo ha fatto tappa in Italia e in particolare a Roma, sede delle gare della kermesse per quanto riguarda il nostro paese. Nell'occasione ha preso la parola Daniele Frongia Assessore allo Sport di Roma e Commissario Straordinario Uefa Euro 2020 di Roma Capitale: "L'importante è che ci saranno gli Europei a Roma, come abbiamo sempre voluto e creduto. La città è pronta ad accogliere questo evento così come lo eravamo lo scorso anno. Oggi lo siamo ancora di più con tutti i protocolli necessari per un evento del genere".

State lavorando per aumentare La capienza dell'Olimpico?

"Non spetta a noi deciderla, noi dobbiamo lavorare per rispettare le indicazioni delle autorità competenti. Se poi il piano vaccinale andrà bene potremo valutare se sarà possibile superare il 25% della capienza attualmente autorizzata per il nostro stadio.

Che Europeo sarà in un momento storico come quello attuale?

"Sarà un segnale importante di ripartenza e non solo per il calcio, ma anche per gli altri sport e l'economia in generale. Ci sono già le prime prenotazioni negli alberghi della nostra città e questo è il segnale che tutti ci aspettavamo.

Come valuta la nascita della Superlega?

"Da cittadino, da sportivo che vede il calcio come un gioco, credo che lo sport non possa essere elitario ma di tutti. La Superlega non va in questa direzione".