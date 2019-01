TMW - Gabbiadini domani a Milano. Venerdì visite mediche con la Samp

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È fatta per il ritorno di Manolo Gabbiadini in Italia. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, l'attaccante sarà domani a Milano e poi venerdì si recherà a Genova per le visite mediche di rito, prima di cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Sampdoria.