© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto confermato: il Galatasaray è in pressing per strappare Jeison Murillo alla Sampdoria. Il centrale di Barranquilla, novanta all'ultima contro la Juventus e un tempo col Genoa da terzino destro, vista l'emergenza difensiva, è oggetto delle offerte del club turco. Che sarebbe pronto anche ad alzare l'ultima offerta di 750 mila euro per il prestito del giocatore ma l'emergenza infortunati del Doria frena l'affare. Ferrari si è rotto il crociato, così per adesso la Samp ha rifiutato la proposta del Galatasaray. A meno di un maxi rilancio, certo da non escludere visto che è il primo nome sulla lista dei turchi, Murillo resterà a Genova. In uscita, del pacchetto arretrato, ci sarebbero invece Julian Chabot e Vasco Regini.