tmw Galli: Pioli bravo a gestire e dare identità ad un gruppo scelto da quattro teste diverse"

Giovanni Galli giudica a TMW il lavoro di Pioli. Sul tecnico, confermato dal Milan, dice: "Il rapporto con la squadra da parte sua è sempre stato buono, negli anni scorsi ad esempio anche alla Fiorentina. E' una persona corretta che in più ha anche conoscenze calcistiche. E' stato bravo a gestire un gruppo di giocatori scelto da quattro teste (Galliani, Fassone-Mirabelli, Leonardo e Boban-Maldini) dando un'identità alla squadra. Con i giovani e gli anziani ha un rapporto eccezionale, vedi la gestione del caso Ibra. Non ci sono state polemiche, vuol dire che i giocatori rispettano l'allenatore. In generale per valutare un tecnico prendendolo in corsa occorre vedere gli allenamenti, la gestione del gruppo, la personalità, come incide nello spogliatoio, come fa giocare la squadra. Anche per poi decidere cosa fare, se proseguire con lui o meno. Se poi non mi è piaciuto lo cambio anche se mi ha portato in Champions altrimenti sei succube dei risultati".

