TMW - Genoa, Andreazzoli a un passo dall'esonero: due le piste

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 4-0 patito contro la Lazio sarà probabilmente fatale per Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, già messo in discussione una settimana fa dopo la sconfitta contro il Cagliari. Il pareggio con il Bologna, nel turno infrasettimanale, aveva rimandato ogni decisione alle sfide contro capitolini e Milan, ma il punteggio odierno avrebbe convinto la dirigenza sulla bontà di un'eventuale sostituzione. Già nei giorni scorsi Preziosi aveva discusso con il suo allenatore, finito sulla graticola per risultati e gioco.

DISCUSSIONI POST-PARTITA - Nell'immediato dopopartita dell'Olimpico c'era già stato un primo confronto fra i dirigenti e l'allenatore, ma tutto quanto era stato rimandato alla serata, al più tardi alla mattinata di domani. C'era pure una flebile percentuale di riconferma, ma con l'andare dei minuti è cresciuta l'idea di cambiare: due sono le piste, tra Gennaro Gattuso e Davide Nicola.

GATTUSO NICCHIA - È la prima scelta, approvata da Capozucca: l'ex Milan, riabilitato dal barcollante inizio di campionato dei rossoneri, potrebbe scegliere di aspettare una opportunità migliore. C'è stato comunque un colloquio tra le parti per capirne la disponibilità. Nei giorni scorsi è stato sondato anche Nicola, tramite sondaggi indiretti: lui, bandiera rossoblù da calciatore, accetterebbe di buon grado. Le altre opzioni - nel novero c'è anche Baroni - al momento hanno percentuale inferiore. E sullo sfondo c’è Stefano Pioli.