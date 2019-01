TMW - Genoa, Criscito: "La classifica ora preoccupa. Piatek? Lo terrei..."

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano del Genoa Domenico Criscito, intercettato in zona mista da TMW dopo la sconfitta del Ferraris col Milan, ha parlato così del risultato e del futuro dell'uomo mercato Krzysztof Piatek: "Abbiamo fatto un'ottima partita, ma non ci prendiamo alcun punto. Col 4-4-2 abbiamo fatto bene, concedendo al Milan poche occasioni da rete, fatta eccezione per gli ultimi 20-25 minuti di gara. Ci è mancata la cattiveria e forse anche la fortuna per concretizzare là davanti. Se non fai gol, alla fine lo subisci".

Sui pochi tifosi: "I tifosi ci danno sempre una grossa mano, soprattutto quando attacchiamo. Sono però d'accordo con loro, giocare di lunedì alle 15 è stata una sconfitta per tutto il calcio italiano".

Sul ritorno alla difesa a quattro: "Sono tornato a fare il terzino e mi sono trovato bene. Uno non si dimentica del ruolo, l'ho fatto per sette anni allo Zenit".

Sulla prossima gara con l'Empoli: "Ci aspetta uno scontro salvezza, dobbiamo prepararlo bene per andare a fare punti in Toscana. La classifica un po' ci preoccupa, però dobbiamo essere bravi a reagire e presto avremo un'altra possibilità per rifarci".

Su Piatek: "È un giocatore fantastico, ogni volta che gli arriva un pallone in area riesce a buttarlo dentro. Chi ha giocato oggi però ha fatto altrettanto bene. Bisogna vedere cosa farà la società con Piatek, da capitano è ovvio che me lo terrei tutta la vita. Vediamo...".