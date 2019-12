TMW - Genoa, Criscito: "Vacanze immeritate: dobbiamo cambiare mentalità"

Fonte: Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pesante ko subito contro l’Inter, in casa Genoa ha parlato capitan Domenico Criscito. Ecco quanto raccolto da TMW: “Ci sta andando tutto male, io per primo ci metto la faccia come ho sempre fatto, mi dispiace molto per questa situazione ma c’è da lavorare, il campionato è lungo: da quanto torneremo dalle vacanze, immeritate per altro, dobbiamo cambiare mentalità, e ce la metteremo tutta. A inizio anno tutti ci aspettavamo una stagione diversa, poi c’è stato un black out totale, anche se le colpe poi vanno solo all’allenatore: ma in campo andiamo noi giocatori, e l’atteggiamento non è quello giusto. Quando hai tanti giovani, è normale che un po’ di paura si abbia, ma solo con il lavoro si può uscire da questo tunnel. A ogni modo è normale che i tifosi siano arrabbiati, ma noi ci teniamo”.

Andando poi al match: “Chiaro che quando i risultati non arrivano la colpa è sempre del capitano, qualcuno mi ha detto che non sono in grado di farlo: prendo semmai lezioni da chi sa farlo. Noi facciamo cosa ci chiede il mister, ma l’Inter pressava bene e sapeva cosa fare, ci ha messo un po’ in difficoltà: i grandi campionati fanno la differenza, non si può concedere nulla, ma dobbiamo lavorare sugli errori per fare un migliore 2020”.

Un passo indietro alla sua sostituzione nel derby: “Mal di schiena? Il mister mi ha tolto, le scelte vanno accettate”.