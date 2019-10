Enrico Preziosi ha deciso di esonerare Aurelio Andreazzoli. Il ventaglio di nomi è ampio, ma il presidente del Grifone sembra orientato ad indirizzarsi su Francesco Guidolin come prima opzione. L’allenatore di Castelfranco Veneto ha voglia di rientrare e il Genoa dopo il no di Gattuso lo considera una prima opzione. Se le parti non dovessero arrivare ad un’intesa, le attenzioni di Preziosi andrebbero su altri due profili: Massimo Carrera e Thiago Motta coadiuvato da Chiappino anche se quest’ultima sembra una pista non troppo calda. Perdono posizioni invece Di Biagio e Nicola. Ore calde per il Genoa, Andreazzoli sempre più verso l’esonero. E sullo sfondo c’è Ballardini...