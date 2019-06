TMW - Genoa, fatta con Andreazzoli. E torna Capozucca

Fonte: di Andrea Losapio

Ultime da casa Genoa: è praticamente definito l'arrivo di Aurelio Andreazzoli come nuovo allenatore del Grifone. Per il tecnico, in arrivo da Empoli, pronto un biennale. Novità anche in dirigenza: sta per tornare, come direttore sportivo, Stefano Capozucca, nell'ultima annata al Frosinone.