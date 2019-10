© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi deve ancora chiarirsi le idee. Il presidente del Genoa vuole valutare bene a chi affidare la panchina per il dopo Aurelio Andreazzoli. Incontro in corso con Massimo Carrera, ma c’è già un’intesa di massima con Francesco Guidolin da rivedere nella giornata di domani. Al momento il tecnico di Castelfranco Veneto è in vantaggio, ma tanto dipenderà dalle prossime ore se si troverà l’accordo su tutto. E intanto Preziosi - che non ha ancora comunicato ufficialmente l’esonero ad Andreazzoli - si cautela con Carrera...