Fonte: Andrea Piras

Stephane Omeonga è pronto a lasciare il Genoa. il giocatore si trasferirà in prestito fino a giugno all'Hibernian e ha lasciato Pegli da pochi minuti per partire per la Scozia. Questa la foto di Tuttomercatoweb.com del giocatore mentre lascia il centro sportivo del Grifone: