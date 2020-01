Fonte: Alessio Del Lungo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mister Nicola riparte dal tandem Pandev-Sanabria per l'attacco del Genoa contro il Sassuolo. Fuori dunque Andrea Pinamonti, soltanto in tribuna.

Ma la scelta del nuovo tecnico rossoblù, secondo quanto raccolto da TMW, non sarebbe legata a ragioni di mercato. L'attaccante classe '99 è sì da giorni in odore di addio, ma dovrà rinunciare alla sfida coi neroverdi per uno stiramento intercostale da valutare nei prossimi giorni. L'ex Inter e Frosinone ha preso infatti un duro colpo al costato nell'ultimo allenamento.