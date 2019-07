TMW - Genoa, Pinamonti: "Sotto pressione do il meglio di me"

Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Subito tre gol all'esordio per Andrea Pinamonti nell'amichevole contro lo Stubai Fc. L'attaccante rossoblu ha parlato ai taccuini della stampa direttamente dal ritiro di Neustift.

Ieri tre gol in amichevole. Piatek all’esordio ne ha fatti sei. Firmeresti per fare tanti gol in campionato come il polacco?

"Potrei firmare subito (sorride ndr). Sono molto contento della prima amichevole, cosa mai facile perchè si arriva da lavori fisici in allenamento. Abbiamo comunque fatto vedere cose che il mister ci ha dato un’impronta negli allenamenti".

Disputare una grande stagione?

"Sicuramente è quello a cui punto. L’anno scorso, anche se cinque non è un gran numero, era il mio primo anno in A. Sono rimasto molto soddisfatto. Il Mondiale Under 20 è andato molto bene e quest’anno voglio migliorare lo score dell’anno scorso".

Sulle tue spalle c’è una bella responsabilità.

"E’ tanto ma allo stesso tempo stimolante. Il Genoa è una piazza importante e poi mi piace essere sotto pressione, do il meglio di me stesso".

Con i compagni di reparto come ti trovi?

"Kouamé lo conoscevo già perché abbiamo giocato nella Primavera dell’Inter, mentre Favilli l’ho affrontato da avversario sempre con la Primavera. Sanabria non lo conoscevo ma ho un bel rapporto come con Pandev che è il mio compagno di stanza".

Com’è mister Andreazzoli?

"Mi ha fatto buona impressione, mi piace molto la sua idea di utilizzare molto il pallone".

TMW: Nicolato in Under 20 vi faceva sentire le frasi celebri del film Trecento per caricarvi. Servirà un Genoa combattivo come la vostra Nazionale.

"Nicolato aveva questo rito di Trecento, ci aiutava vederlo prima delle partite e serviva per darti la carica. Andreazzoli non farà così ma dopo un’annata come l’ultima la grinta viene fuori da sé. In campo sai cosa devi fare, vogliamo recuperare la fiducia".

TMW: un commento su Nicolato nuovo ct dell’Under 21.

"Gli posso solo fare i complimenti, se lo merita. Gli auguro di vincere il più possibile".

TMW: e tu ci pensi all’azzurro?

"Ora non ci penso. Passerà tutto da quello che farò con la maglia del Genoa. Non mi sono prefissato nemmeno la quota di gol che voglio segnare".