Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Lasse Schone, nuovo centrocampista del Genoa, parla così all’arrivo in aeroporto Colombo di Genova, dove ad attenderlo c'erano oltre 200 supporter del Grifone: "Sono molto contento di essere qua. L’accoglienza è stata fantastica, queste persone sono incredibili. Non me l’aspettavo, ma me l’avevano detto: è stato fantastico. Sono veramente felice”.

Come mail il Genoa?

“Per il club, per le persone, per la nazione e per la città. La mia famiglia voleva venire qua e tutti assieme abbiamo scelto di venire al Genoa”.

Ti auguri di fare tanti gol su calcio piazzato e nel derby?

“Farò del mio meglio e spero di farne un po’ su punizione".