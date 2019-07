TMW - Genoa, si chiude per Rizzo: summit nella sede dell'Inter

Fonte: Alessandro Rimi

Molto trafficata la via che porta alla sede dell'Inter, in via Viale della Liberazione: Gabriele Giuffrida ha appena fatto il suo ingresso, in compagnia dell'ad del Genoa Alessandro Zarbano. Si chiude per Nicholas Rizzo, difensore centrale classe 2000 dell'Inter Primavera che si trasferirà in rossoblù per 2.5 milioni di euro.