TMW - Higuain, sms al Cholo Simeone: l’Atletico riflette, la situazione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un messaggio al Cholo Simeone, che ora riflette e valuta. Il mittente è Nicolas Higuain, fratello e agente del Pipita. Nel corso della conversazione tra i due, Nicolas ha proposto il fratello al Cholo. L’Atletico Madrid però oggi non considera Higuain una priorità perché è stato fatto un investimento importante per Joao Felix e perché Morata rimarrà in forza ai Colchoneros a titolo definitivo. Il Pipita è un nome che sarà valutato eventualmente tra qualche settimana, ma oggi non ci sono margini per una trattativa. Sms in stand by, io Cholo riflette sul Pipita...