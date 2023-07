ufficiale Riccardi prolunga con il Latina. Il trequartista scuola Roma ha firmato fino al 2025

Alessio Riccardi e il Latina, avanti insieme. Il trequartista classe 2001 ha rinnovato con il Latina fino al 2025. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro: "Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare di aver trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale del trequartista classe 2001’ Alessio Riccardi fino al 30 Giugno 2025. Il talento scuola AS Roma è arrivato la scorsa estate a Latina, meritandosi in 35 presenze una meritata conferma in nerazzurro.