Gianluca Vialli e la voglia di estero dopo l’esperienza alla Juventus. “Era in scadenza e mi invitò a guardarmi intorno. Registrai parecchi interessamenti, in particolare ricordo quello dei Rangers Glasgow, il cui presidente si spinse a venire vanamente con il suo aereo personale a Torino”, dice per i I racconti dei protagonisti di TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin, ex agente di Vialli che “era stuzzicato dall’interesse del Chelsea e mi pregò di approfondire l’offerta”. Così le parti iniziarono a studiare il contratto: “Immaginammo - continua Pasqualin - un contratto che prevedesse ogni clausola, dall’autista all’insegnante di inglese. Gianluca condizionò la decisione all’esito della finale di Champions che si disputava a Roma e che la Juve avrebbe giocato contro l’Ajax. In quella Juventus assistevo anche Sandro Porrini e un certo Alessandro Del Piero. Invitammo il Chelsea ad assistere alla partita all’Olimpico. I rappresentanti del club inglese si accomodarono in tribuna alle mie spalle, seguimmo la partita il cui esito fu favorevole alla Juventus”. E dopo i festeggiamenti, il momento della decisione: “Raggiungemmo Torino, andammo in albergo in attesa delle determinazioni di Gianluca che successivamente mi invitò ad andare a casa sua con i rappresentanti del Chelsea. Ci fece accomodare in soggiorno e poi sparì per un po’. Ad un certo apparve con una bottiglia di champagne e cinque bicchieri per il brindisi per i presenti, quindi lui, io, il mio socio Andrea D’Amico e i due emissari del club inglese. Quel brindisi - conclude Pasqualin - segnò l’inizio dell’avventura inglese del miglior centravanti italiano dell’epoca”. La voglia di Vialli di vincere con la Juve, poi l’addio. Tra la missione dei Rangers e la firma con il Chelsea...