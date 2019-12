TMW - Riyad -2: le ultime sulla Lazio in vista della Supercoppa con la Juve

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mancano solo Vavro e Lukaku nel gruppo della Lazio che si appresta, tra due giorni, a sfidare la Juventus. La formazione biancoceleste è partita ieri alla volta di Riyad, Arabia Saudita, per la Supercoppa contro la Juventus. Seduta d'allenamento sotto la pioggia a Formello, poi via a Fiumicino dopo il pranzo di squadra nel centro sportivo. Atterraggio in serata, oggi alle 18:00 locali ci sarà la seduta sul campo dell'Al-Shabab. Poi, domani, conferenza al King Saud University Stadium e rifinitura nuovamente sul terreno di gioco di riferimento nella capitale araba.

Luis Alberto c'è Lo spagnolo era presente ieri alla seduta d'allenamento, tra due giorni la sensazione è che sarà in campo. Lui come mezzala insieme a Sergej Milinkovic-Savic ai fianchi di Lucas Leiva, l'undici di Simone Inzaghi sembra praticamente fatto. Strakosha tra i pali, Acerbi, Radu e Luiz Felipe come pacchetto arretrato quasi certo. Il brasiliano dovrebbe giocare visto che Patric ha recuperato ma parte dietro. Sugli esterni Lazzari e Lulic, davanti Correa-Immobile.