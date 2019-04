TMW - Icardi-Dybala non decolla: su la Joya c'è l'Atletico di Simeone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Pablo Simeone irrompe nella corsa a Paulo Dybala. O meglio, il suo Atletico Madrid dovrà fronteggiare l'idea di potere cedere Antoine Griezmann, nonostante l'incredibile aumento di stipendio della scorsa stagione, in caso di offerte astronomiche. Il francese piace al Paris Saint Germain - in un giro di attaccanti che sbloccherebbe Neymar - e i Colchoneros hanno deciso quale sarebbe il primo obiettivo: l'argentino della Juventus avrebbe un costo accessibile per le casse biancorosse, con Simeone che lo ha messo in cima alla lista degli acquisti.

ICARDI PER DYBALA NON DECOLLA - Ovviamente non c'è da escludere l'eventuale scambio con l'Inter con l'altro argentino, stavolta centravanti, Mauro Icardi. Sulla carta sarebbe uno dei pochi casi in cui tutte e due le squadre ne beneficiano, molto dipenderà dalle scelte di Suning che, però, paiono abbastanza delinate: fascia a Skriniar e Maurito sul mercato, con la speranza che arrivi una proposta dall'estero. In questo caso sì, l'Atletico Madrid non è convinto. Invece su Dybala c'è anche il Bayern Monaco, alle prese con una rifondazione profonda.