tmw Il curioso caso di Sommer: il n°1 della Svizzera ma può saltare l'Italia in attesa di diventare papà

Yann Sommer è indiscutibilmente il titolare della Svizzera. Riferimento e punto cardine dell'undici di Vladimir Petkovic, il 32enne del Borussia Monchengladbach rischia però di saltare la gara di domani contro l'Italia. Stamattina era prontamente in campo coi compagni al Tre Fontane, centro di allenamento in zona Eur per preparare la sfida. Il numero uno elvetico, però, secondo quanto raccolto nel ritiro da Tuttomercatoweb.com, sta aspettando una telefonata da casa: sta per diventare padre per la seconda volta e, per accordi già presi con ct e Federazione, lascerebbe i compagni temporaneamente con Mvogo del PSV Eindhoven che scalerebbe titolare.