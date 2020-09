tmw Il Lecce insiste per Pobega, il Milan lo cederà in prestito. Ma 'spera' nella Serie A

Il Milan dopo aver testato in questi giorni a Milanello Tommaso Pobega (e rinnovato il suo contratto fino al 2025) ha deciso di lasciar partire in prestito l'ex centrocampista del Pordenone per farlo giocare con continuità. Forte l'interesse del Lecce per il calciatore classe '99, ma il club rossonero preferirebbe prestarlo a un club di Serie A: nel massimo campionato il giocatore interessa a Crotone, Genoa e Hellas Verona, ma per ora sono solo sondaggi.