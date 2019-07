© foto di Federico De Luca

Jean Michael Seri in Turchia. Nonostante l'incontro andato in scena coi dirigenti del Milan la scorsa settimana, il centrocampista ivoriano classe '91 è pronto a volare a Istanbul tra domani e giovedì per dare il via alla sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray.

Dopo il summit di venerdì, dal club rossonero non sono infatti arrivati ulteriori segnali per il centrocampista del Fulham. Al contrario, proprio nelle ultime 24 ore la società turca ha mosso passi decisivi per chiudere l'operazione: adesso, Seri è davvero a un passo dal trasferimento al Galatasaray con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.