tmw Il tecnico che lanciò Dybala tra i professionisti: "È lui la vera stella della Juve e della Serie A"

vedi letture

Dario Franco, allenatore che lanciò Paulo Dybala nel calcio professionistico con la maglia dell'Instituto de Cordoba nel 2011, ha parlato così della strepitosa stagione della Joya bianconera, fresca di vittoria dello Scudetto (nono consecutivo per la Juventus): "Questo Scudetto è l'ennesima certificazione del suo talento: puro, innato, genuino... Insieme a Cristiano Ronaldo, Dybala oggi è la stella più luminosa non solo della Juventus, ma dell'intera Serie A. Secondo me, per quello che ha fatto vedere quest'anno, ormai Paulo può benissimo sedersi allo stesso tavolo di CR7, anche se sarà fondamentale confermarsi ancora e ancora nelle prossime stagioni", le dichiarazioni del tecnico argentino nell'intervista esclusiva concessa oggi a TMW.