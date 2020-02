TMW - Ilicic: "Sono come il vino: più invecchio, più divento buono"

Fonte: Dai nostri inviati, Alessandro Rimi e Pietro Mazzara

Josip Ilicic, trequartista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine dell'evento "Premio Amici dei Bambini": "Mi sto divertendo ed è la cosa più importante, riesco a fare quasi tutto. Io sono come il vino, più invecchio, più divento buono. Mi sento bene, dopo un anno particolare in cui ho avuto un'infezione. Non ho pensato al calcio e volevo stare con la mia famiglia, questo mi ha dato maggiore spinta".

Come mai questi risultati altalenanti?

"In Serie A non ci sono partite facili, chi lotta per non retrocedere dà sempre qualcosa in più e noi dobbiamo capire questo se vogliamo lottare per l'alta classifica. Abbiamo i nostri obiettivi: io voglio giocare ancora la Champions".

Pensate già al Valencia?

"È presto, ora ci concentriamo sul campionato, vogliamo tornare in Champions.Quando arriverà il momento, ci penseremo, sarà speciale per noi e per la città di Bergamo".

L'infortunio di Zapata ti ha paradossalmente favorito in fase realizzativa?

"Ha giocato Muriel, non è cambiato il sistema di gioco. Abbiamo avuto solo meno riposo e tante partite ravvicinate. È stato un periodo molto duro; con Duvan va meglio, c'è uno in più, riferimento importante per noi".

Che effetto ti fa essere accostato a Messi per le triplette realizzate?

"Non ci penso. So bene chi è Messi e mi fa piacere essere accostato a lui".