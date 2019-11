Fonte: Dagli inviati Gaetano Mocciaro e Andrea Losapio

© foto di Imago/Image Sport

Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha parlato in zona mista, ai microfoni di TMW, a margine del sorteggio per gli Europei 2020: “Credo che giocare a Wembley sarà sicuramente un vantaggio, sicuramente sarà un aiuto per le nostre performance. La Croazia? Io sono innamorato della loro squadra, nell’ultima gara hanno lasciato in panchina dei centrocampisti fantastici e questo la dice lunga sulla rosa che hanno a disposizione. Sarà una sfida interessante, loro hanno molta esperienza, hanno tanti giovani interessanti e pieni di qualità, tante energie, possono ancora migliorare, quindi sarà una sfida molto bella”.



Sarà un’occasione per ottenere una rivincita? “Sicuramente a nessuno piace perdere una finale Mondiale, ma credo che al di là di questo sia una sfida piena di attrattive per tutti”.