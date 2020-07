tmw Inter, Barella in tribuna col Bologna: problema all'adduttore per il centrocampista

La sorpresa in casa Inter è l'assenza, sia in campo che in panchina di Nicolò Barella, per la gara contro il Bologna. Per il centrocampista ex Cagliari è emerso un problema all'adduttore che ha portato Antonio Conte a tenerlo a riposo spedendolo in tribuna