TMW - Inter-Barella, Marotta e Ausilio limano i dettagli: affare da 40-45 mln

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La trattativa tra l'Inter e il Cagliari per il passaggio di Nicolò Barella al club nerazzurro sta entrando nel vivo e dopo il pranzo di oggi a Milano tra Piero Ausilio e Alessandro Beltrami, agente del centrocampista, Beppe Marotta è arrivato nella sede di via Vittorio Emanuele per per limare con il direttore sportivo gli ultimi dettagli e le contropartite, non ancora definite.

Le cifre - L'affare, complessivamente, dovrebbe essere da 40-45 milioni di euro, tra soldi liquidi e giovani giocatori che andranno in Sardegna, per quello che sarà il secondo colpo dell'estate dell'Inter.