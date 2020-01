Fonte: dal nostro inviato a San Siro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Politano-Spinazzola. Il mercato dell'Inter potrebbe riguardare anche un innesto in difesa col nome di Matteo Darmian come primo della lista. Club e Antonio Conte lo considerano come uomo per rinforzare i tre della retroguardia. Per la gara di Coppa Italia col Cagliari sono presenti a San Siro sia il ds del Parma, Daniele Faggiano, che l'entourage del calciatore con Tullio Tinti e Manuel Montipò. Dovrebbe però uscire un centrale. Il nome sarebbe quello di Diego Godin ma secondo le ultime, ci sarebbero zero chances per un ritorno all'Atletico Madrid e con le nuove normative sugli ingaggi, anche per la Cina. Aperto semmai il fronte Premier, Tottenham e Leicester City le alternative.